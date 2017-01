Nina Zilli va a canestro con Stefano Mancinelli

Camminano, ridono e si gustano un buon gelato vista mare. Archiviata non senza sofferenza la relazione con il collega Neffa, Nina sembra aver ritrovato il sorriso al fianco del giocatore di basket della PMS Torino al quale dedica tutte le sue attenzioni.

Non è la prima volta che Nina e "Mancio" vengono pizzicati insieme, secondo Novella 2000 i due si frequenterebbero già da febbraio, ma a quanto pare al momento non hanno intenzione di ufficializzare la loro relazione. Intanto se la spassano a Portofino, dove la Zilli non ha occhi che per lui...