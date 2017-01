Nina Moric attacca Belen: "Sembri un trans"E la Rodriguez risponde: "Sei una squilibrata"

In realtà Belen sceglie di non commentare direttamente, ma risponde ai suoi follower che le chiedono spiegazioni e li tranquillizza: "Ragazzi tranquilli, quando una persona è molto delusa della propria vita, si arrabbia, penso sia anche normale, vive nel suo perenne malumore. Tutto ciò fa covare della rabbia". Dopo che un disabile ha postato un commento in cui la Moric lo insultava, Nina si è difesa spiegando che il suo profilo era stato manomesso. Ora la showgirl torna a far parlare di sè per il commento al vetriolo: "Belen era un cesso, sembrava un trans, anche se io conosco trans stupendi, lei dal vivo rimane un cesso,. si è rifatta pure il buco del c...".



La Rodriguez però non raccoglie la provocazione e sceglie la linea soft: "Colpa di tante cose, come per esempio grandissime frustrazioni lavorative, credere di essere chi non sei, delusioni enormi d'amore, situazioni familiari devastanti e tanto altro. Fate caso alle sue folli parole, parla costantemente di lei, gli insulti non sono per noi, solo le sue stupide proiezioni su se stessa, come se si guardasse allo specchio e parlasse con il suo riflesso. Colpa del suo drastico squilibrio mentale. Spero con tutto il cuore che qualcuno possa davvero aiutarla". Come andrà a finire? Nina dirà ancora che è tutta colpa di un hacker?