Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, sauna d'agosto nudi

Sauna e bagni notturni nuda con il baby fidanzato Luigi Mario Favoloso , baci lesbo e serate in discoteca Nina Moric è sempre più scatenata sui social e non si scura di critiche e commenti al vetriolo. Ai quali replica facendo finta di farsi ammanettare dalla polizia per i suoi peccati: "Ecco la condanna per aver fatto sauna Nuda, Bacio Lesbo, e la notte ad alto contenuto erotico...", cinguetta.

Ironica e provocante più che mai, l'ex moglie di Fabrizio Corona non sembra avere più freni. Ritrovata l'armonia sentimentale con il giovane modello Luigi Mario Favoloso la bella showgirl croata è più audace che mai. E così eccola in sauna nuda con il baby fidanzato, poi mentre bacia un'amica sulla bocca. I media l'accusano di essere troppo trasgressiva, lei mette in scena un siparietto divertente con un poliziotti che si ostina non volerla arrestare: "Pare che non abbia commesso nessun reato! Uffy allora Tutte ste condanne da parte dei giornalisti (quelli di Libero) a cosa servono? !". Anche nel video del suo ultimo singolo "Angels" Nina non si contiene e sfoggia il suo lato più sexy e bollente in versione bionda e senza veli. Insomma sembra proprio decisa a far parlare di sé!