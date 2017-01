Nicoletta Romanoff e Camila Raznovich nude in barca al largo di Ponza

Tintarella integrale per le due amiche Nicoletta Romanoff e Camila Raznovich che al largo di Ponza si sfilano i costumi e rimangono nude come mamma le ha fatte. Voltate di spalle con un cappello in testa e i capelli che accarezzano la schiena si godono un panorama spettacolare, offrendone ai fan uno altrettanto interessante.

La loro è una bella amicizia, pura, di quelle che nell'ambiente dello spettacolo è difficile da coltivare. Nicoletta, attrice, e Camila, presentatrice, hanno in comune le loro origini russe e l'amore per l'Italia, Paese in cui sono nate e di cui assaporano ogni bellezza.



In vacanza a Ponza, tra tuffi dagli scogli, passeggiate e viste mozzafiato, si concedono lunghi giri in barca mettendo a nudo le loro curve provocanti prima in bikini poi senza nulla addosso. Deve fare proprio caldo...