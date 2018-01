Natalia Mastrota svela la sua gravidanza

Anche incinta non rinuncia alla montagna, sua grande passione e passione anche del suo compagno, Daniele Castillo. Proprio da Chamonix Natalia mostra le sue curve materne con il pancino scoperto e a piedi nudi sulla neve. E intanto papà Giorgio, sui social commenta: "...e fra un po' pure nonno". Sì perché Mastrota il 24 dicembre scorso è diventato padre per la quarta volta. Dopo Natalia junior (avuta da Natalia Estrada), Federico (figlio di Carolina Barbosa) e Matilde, il re delle televendite e l'atleta costaricana Flo Gutierrez, hanno abbracciato il loro secondo bambino.



Proprio sulle pagine di "Spy" Giorgio aveva dichiarato in occasione della nascita di Leo: "I rapporti con le mie ex sono buoni. Con la Estrada, per esempio, ci sentiamo spesso e il nostro rapporto è molto cordiale. Solitamente alla mia età si diventa nonni e non si sa mai che Natalia, ormai 22enne, non ci faccia presto qualche sorpresa". La cicogna era già in volo...