Natalia e Giorgio Mastrota in vacanza insieme

Insieme per una vacanza in famiglia al caldo, in Kenya. Sono Giorgio Mastrota e la figlia Natalia, da poco approdata su Instagram. 20 anni, un fisico scolpito e un viso che è il mix perfetto dei genitori: sguardo profondo della mamma Estrada, ex showgirl spagnola e ora allevatrice di cavalli, e inconfondibile sorriso del padre.

Pochi selfie e tante immagini che raccontano la sua vita. Amante della natura e delle grandi sfide posta scatti di una spedizione ad alta quota tra le cime innevate di Lenin Peak, in barca alle sei del mattino mentre pesca calamari e sul Lago d'Orta per una camminata con il padre.



E grazie a una foto postata da Marina Graziani, in Kenya per una mezza maratona, sul sul social la ritroviamo per una vacanza in famiglia in un resort in riva al mare. Sorride vicino al padre e si lascia baciare dal sole con un costume intero mentre si prende una pausa dal suo libro. Poi una corsa con i bambini autoctoni e... la vacanza ha un sapore magico.