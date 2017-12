Naomi Campbell sfila con mamma Valerie... e sembrano sorelle

Sono arrivate insieme sul red carpet dei Fashion Awards 2017 Valerie Morris e Naomi Campbell. Madre e figlia. Elegantissime, entrambe vestite di nero, con i lunghi capelli sciolti e un trucco impeccabile sembravano più che altro sorelle. Per Valerie, 66 anni, dal fisico statuario, un completo giacca e pantaloni, la "Vantera nera", 47 anni, era in abito lungo con cinturino in vita. Per loro, sempre abbracciate, tanti flash.