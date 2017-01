Naomi Campbell, a 46 anni il suo nudo per Gq è sensazionale

Negli anni Novanta era la regina delle passerelle, ora a 46 anni Naomi Campbell continua ad essere una modella dal fascino irresistibile e dalle curve perfette. La top posa per Gq in uno shooting ad alto tasso erotico in cui spiccano gli stacchi di coscia e i topless da capogiro. Musa dello stilista Philipp Plein, si scatena in pose ammiccanti e maliziose.

Il mensile scrive che la Campbell anche quando non cerca attenzione la trova. Del resto con un fisico come il suo è difficile passare inosservati. Nel 2016 ha ricevuto il premio GQ Award come “modella del secolo”. Naomi non si ferma mai, va avanti con una volontà di ferro, tra pubblicità, shooting, beneficenza e persino una linea di lingerie tutta sua. Senza dimenticare le passerelle che calca oggi come ieri.