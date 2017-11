Calendario Pirelli 2018, in posa Whoopi Goldberg e Naomi Campbell

E' stato presentato al Manhattan Center di New York il Calendario Pirelli 2018 realizzato da Tim Walker. Per la 45esima edizione di The Cal, scattata a Londra lo scorso maggio, il fotografo britannico ha rivisitato il surreale mondo del classico "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie". Un cast all black, come avvenne già nel 1987, che vede come modelle tra le altre anche Whoopi Goldberg, Naomi Campbell e Lupita Nyong'o.