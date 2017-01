Moric super sexy, sotto il vestito niente

10:03 - Notte infuocata per Nina Moric e la sua ultima conquista, Luigi Mario Favoloso. "Becouse the night belongs to lovers becouse the night belongs to us..." Scrive lei su Instagram postando un'immagine che la dice lunga. La modella croata avvinghiata al fidanzato mette in mostra le sue lunghe gambe nude e il suo ben noto lato B. Delle mutandine non c'è traccia, ma a coprire le parti intime c'è il "provvidenziale" braccio di Favoloso.

Si abbracciano, si baciano e si stringono. Nina Moric e il suo “Favoloso” fidanzato non si trattengono, anzi documentano e condividono sui social i loro momenti più intimi senza imbarazzo. Seduta su Luigi Mario, con indosso un mini dress che, un po' troppo sollevato si trasforma in maglia, regala un siparietto davvero hot. Le sue lunghe gambe e le natiche restano scoperte e degli slip non si vede nemmeno l'ombra. Li avrà indossati? viene da chiedersi. Resteremo con il dubbio, perché a coprire le grazie della sua amata ci pensa Favoloso che con il suo braccio “contiene” le grazie di Nina. Fino al prossimo scatto bollente.