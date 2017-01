Nina Moric, sideboob esagerato

11:05 - Una fenice sulla schiena, un segno di rinascita. Un nuovo inizio. Che, non è un caso, coincide con un nuovo amore nella sua vita. Nina Moric celebra così la felicità ritrovata insieme al giovanissimo fidanzato Marco Sireci. Il dj le ha fatto tornare il sorriso e lei ha deciso di imprimerselo sulla pelle. Peccato che dal tatuatore, oltre alla schiena, abbia mostrato anche un abbondante sideboob "vista capezzolo". In pieno stile Moric...

Nina si slaccia il vestito per lasciare la schiena libera al tatuatore Gian Maurizio Fercioni, come mostrano le foto di "Novella 2000". Ed è proprio il settimanale ad immortalare il seno della Moric che fa capolino... Capezzolo in vista, sideboob esagerato, unghie laccate e occhiali da sole, la modella attira subito l'attenzione. Non manca nemmeno uno scatto sul suo lato B, incorniciato da un paio di slip neri semplici.



Dopo aver lasciato Carlos all'allenamento di calcio, Nina ha deciso di regalarsi un altro tatuaggio, questa volta per celebrare il sorriso ritrovato. La fenice, tra l'altro, era uno dei simboli preferiti da Fabrizio Corona, tanto da esser scelto come uno dei loghi della sua agenzia. Che sia un'ulteriore prova che la Moric ha fatto pace con il suo turbolento passato? Non si sa... Certo è che a giudicare dalle foto social che la ritraggono innamorata e spensierata con la sua nuova metà, Nina ha davvero ritrovato il sorriso. Sireci, a dispetto della sua giovane età (25 anni, 12 in meno della Moric), sembra saperle stare accanto e sembra anche avere un ottimo rapporto con Carlos. Magari, questa, è davvero la volta buona. Nel dubbio, meglio festeggiare. E il tattoo è un party in pieno stile Moric.