Michelle Hunziker scaccia crisi con la dedica d'amore a Tomaso Trussardi

"Buon compleanno vita mia... ti amo", è la dichiarazione social di Michelle Hunziker per il suo Tomaso Trussardi. Parole che scacciano continue voci di una crisi di coppia scatenata, secondo il Settimanale Nuovo, dal carattere esuberante della conduttrice in contrasto con quello più discreto del marito.

Spegne 35 candeline l'amministratore delegato del Levriero e su Instagram Michelle dichiara a Tomaso tutto il suo amore a margine di uno scatto in cui traspare il forte sentimento che li unisce dal 2011 e dal quale sono nate le loro bambine, Celeste e Sole. Le malelingue li vogliono in crisi, riporta il settimanale, a causa delle differenti personalità di marito e moglie. In risposta, la Hunziker e Trussardi sui rispettivi social (lei di più, lui di meno) postano scatti di famiglia, abbracci e dediche. E siamo certi che anche quest'anno non mancherà il brindisi in famiglia per il festeggiato.