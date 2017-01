Michelle Hunziker, "incidente" involontario: zip abbassata e pelle nuda a vista

La pancia lievita e nei jeans da teenager... non ci sta più. Michelle Hunziker, incinta al sesto mese, passeggia per le strade di Milano con Sole in braccio e offre, inconsapevole, un siparietto malizioso ai paparazzi: zip aperta e pelle nuda a vista. Sarebbe stato meglio un abito premaman, ma la showgirl non sembra voler rinunciare ai suoi pantaloni pre-gravidanza, taglia 42. Un look giovane per stare al passo con la figlia Aurora?

La bionda e bella showgirl in fondo è sempre sembrata una ragazzina e anche adesso, al suo terzo pancione, accanto ad Aurora potrebbe benissimo essere scambiata per la sorella maggiore. I capelli legati in una treccia, una maglia di lana e un cappottino aperto, Michelle non si preoccupa del suo look un po' "scomposto". In fondo è una mamma e le mamme sono abituate a tutto.



L'abbiamo vista con il ciuccio in bocca, fare facce strane per divertire la piccola Sole. E adesso, con la cerniera abbassata, sembra solo più umana e un po' meno vip, una mamma come le altre, con in braccio sua figlia.