Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, prima uscita da sposi con la piccola Sole

10:44 - Prima uscita per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi da sposi. Dopo la cerimonia di venerdì eccoli a spasso per Bergamo con la piccola Sole. Niente di diverso dal solito, non fosse per... quelle fedi in bella mostra, che loro stessi fanno immortalare felici. Con la coppia anche la piccola Sole, la prima bimba avuta un anno fa.

Michelle è già pronta a tornare al lavoro alla guida di "Striscia la notizia". Un giorno di relax quindi ci vuole, dopo i festeggiamenti. Una passeggiata, nonostante il tempo non proprio da cartolina, e un pranzetto in un locale tipico della Bergamasca. Il quadretto di famiglia per la neo signora Trussardi è davvero perfetto.