Michelle Hunziker conferma: "E' vero aspettiamo un bebè"

09:36 - "Ora possiamo dirlo! Desideriamo rendervi partecipi dell'immensa gioia di diventare nuovamente genitori! Aspettiamo un altro bebè! Un abbraccio a tutti voi". Michelle Hunziker ufficializza via Facebook la sua terza gravidanza. La showgirl aspetta un secondo bebè, dopo Sole, da Tomaso Trussardi e dopo Aurora, avuta da Eros Ramazzotti.

A nemmeno un mese dalle nozze programmate per il 10 ottobre con il rampollo di casa Trussardi quindi, Michelle diventerà mamma per la terza volta. Le voci si erano già rincorse nei mesi scorsi e stando al pancino ben evidente negli scatti degli ultimi giorni, questa gravidanza non si poteva più tenere nascosta. Già in bikini a Forte dei Marmi, durante le vacanze a fine agosto, la bionda futura signora Trussardi aveva "svelato" il suo dolce segreto, mostrando arrotondamenti più che sospetti. Gli stessi immortalati dai paparazzi in questi ultimi giorni a Milano anche dietro i jeans e la gonna indossati dalla showgirl. La stessa Michelle, che finora non aveva confermato nulla, ha quindi ritenuto necessario uscire allo scoperto annunciando via social il lieto evento. Il terzo mese ormai è sicuramente superato. All'altare Michelle sarà una splendida sposa con tanto di pancino.