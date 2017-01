18 agosto 2014 Michelle Hunziker di nuovo incinta, ecco il pancino che lo proverebbe La futura signora Trussardi sarebbe già al terzo mese e questa volta potrebbe essere un maschietto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:28 - Sta bruciando tutti i tempi: il matrimonio con Tomaso Trussardi il 10 ottobre e un secondo bebè a soli 10 mesi dalla nascita di Sole. Michelle Hunziker si prende la sua "rivincita" sulla coppia Ramazzotti-Pellegrinelli e mostra soddisfatta e felice il suo pancino, come si vede negli scatti di Gente, che confermerebbe le voci della sua seconda gravidanza. E questa volta potrebbe essere un maschietto.

Dalle nozze, previste inizialmente a giugno, a ridosso di quelle di Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli e poi "saltate", alla gravidanza, arrivata quasi due anni dopo quella dell'attuale moglie del suo ex, Michelle Hunziker sembrava sempre un po' "in ritardo" rispetto a Eros e Marica. Adesso però la bionda showgirl svizzera sta recuperando tutto il tempo perduto e riguadagnando terreno. Tornati dalle vacanze in anticipo rispetto al previsto, pare proprio per alcune visite di controllo, Michelle e Tomaso hanno trascorso Ferragosto a Milano e si sono concessi qualche giretto in un negozio di articoli per bambini nel reparto maschietti. E dalla canotta bianca aderente della Hunziker ecco spuntare un primo accenno di pancino.



Sulla secondo gravidanza i rumors, negli ultimi giorni, si sono sprecati. E c'era chi parlava persino di due gemelli. Pare invece che le ultime ecografie, stando a quanto si legge su Gente, abbiano escluso l'ipotesi gemellare e confermato che la conduttrice e showgirl si trova al terzo mese in attesa, molto probabilmente, di un maschietto. Per Trussardi junior c'è di che festeggiare. La maison di moda avrà il suo erede, qualcuno che porterà continuità a famiglia e azienda. Una vera gioia. Per tutti. Michelle compresa, che dopo due femminucce, proverà finalmente l'emozione di un maschietto.