Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, primi scatti con il pancino nudo

10:47 - Lo scatto di Settimanale Nuovo parla chiaro: Michelle Hunziker è in dolce attesa. Nonostante la showgirl non abbia mai confermato le indiscrezioni, le foto in bikini a Forte dei Marmi mostrano un pancino inequivocabile... Il matrimonio si avvicina e sembra sempre più evidente che la sposa percorrerà la navata verso Tomaso Trussardi più radiosa che mai.

Le pubblicazioni sono state fatte e la data più papabile pare essere il 10 ottobre - quando la piccola Sole spegnerà la sua prima candelina - ma anche su questa non ci sono ancora conferme. All'inizio dell'estate la Hunziker aveva dichiarato di volere "un matrimonio talmente bello" che valeva la pena posticipare la data... Ora però ritorna "la fretta", bisogna organizzare tutto alla perfezione. La cerimonia sarà a Bergamo, città natale di Tomaso e location di Villa Trussardi, già scelta per il ricevimento del battesimo della loro primogenita.



Allontanate le voci di crisi, confermato l'amore che li unisce - cosa c'è di meglio di una nuova gravidanza per zittire i rumors - al rampollo della maison di moda e alla bella svizzera non resta che coronare il loro sogno e pronunciare il fatidico sì. In fondo, questa è solo un'altra favola che merita il migliore e più classico dei lieto fine.