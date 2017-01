Michelle Hunziker: "Il giorno più emozionante"

13:59 - “Questo insieme alla nascita delle nostre figlie e stato il giorno più emozionante! Un bacio grandissimo a tutti voi da Tomaso,Sole, Aurora e me”. Poche ore dopo le nozze con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker pubblica un post sul suo profilo Facebook in cui riassume in poche parole la gioia del sì con una foto in bianco e nero degli sposi che si baciano.

Il giorno dopo il sontuoso matrimonio, gli sposini si sono concessi una passeggiata per le vie di Bergamo e oggi si torna al lavoro. Michelle sarà alla conduzione di Striscia già stasera. Intanto sul web ancora non si parla d'altro, tra immagini social , foto d'agenzia, video, tv, dirette. Guardare per credere...