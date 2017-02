Melissa Satta in bikini alle Canarie: scopri l'intruso

E' sempre estate per Melissa Satta da quando il marito gioca nel Las Palmas sull'isola di Gran Canaria. In due pezzi la showgirl lascia baciare dal sole quelle curve super hot che tanto piacciono ai follower. E quando in uno scatto di coppia Meli cinguetta: "Trova l'intruso del mio selfie. @prince09_", più di un fan si focalizza sul "pancino sospetto". Cicogna in arrivo per l'ex velina?