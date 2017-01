Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno detto sì

Per il viso Melissa ha scelto una maschera d'oro, per rendere la pelle ancora più luminosa e raggiante, mentre per il parrucco si è affidata alle sapienti mani della fedele Patty. Anche l'abito, pronto per essere indossato, è stato mostrato su Instagram, ancora avvolto nella confezione per non rovinare la sorpresa (e forse un po' per scaramanzia). Ma ecco che finalmente grazie ai social appere il vestito: per il grande giorno la Satta ha scelto un abito a sirena bianco, lungo fino ai piedi e senza spalline, con un piccolo strascico in fondo alla gonna. Boateng invece ha indossato un elegante smoking completato da un papillon e dei mocassini.



Anche gli invitati non se la sono passata male. Da Giorgia Palmas a Simona Salvemini, Maddalena Corvaglia e Elena Santarelli passando per Barbara Petrillo, Samantha Crippa e Alessandro Boero; tutti si sono goduti le ore prima della cerimonia prendendo il sole o rilassandosi a bordo piscina. Nelle ore precedenti il matrimonio nessuna notizia invece - almeno sui social - dello sposo Kevin Prince Boateng che dopo quattro anni d'amore e un figlio, ha potuto infilare finalmente l'anello al dito della sua Melissa. La festa è andata avanti fino a tardi in Costa Smeralda, tra fuochi d'artificio e una piacevole sopresa: Andrea Bocelli che ha cantato per gli gli sposi.