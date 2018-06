Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, nessuna crisi... vanno a vivere insieme

Altro che crisi. Tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi procede tutto a gonfie vele. Il settimanale "Chi", che pubblica in esclusiva le foto del vicepremier al mare in Liguria con i suoi due figli Federico e Mirta, assicura che la separazione per la coppia è solo temporanea. Il leader della Lega e la conduttrice hanno pronto il loro nido d'amore a Roma dove stanno per andare a vivere insieme.

Elisa sta passando dei giorni in famiglia, in Piemonte, a curare una cara zia alla quale sta rivolgendo le sue preghiere, quelle pubblicate sui social non erano per Salvini e per la loro presunta crisi come si pensava...