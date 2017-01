Martina Colombari, shopping e occhiaie

Avrà pure la febbre da clic, visti i numerosi selfie sexy che pubblica sul suo social, ma la sua autoscatto-mania è molto ben studiata e difficilmente i follower si imbattono in una Martina Colombari con le occhiaie e l'aria stravolta. Come quella vista per le strade di Milano e fotografata dai flash. La ex Miss Italia mostra segni neri sotto gli occhi. Forse ha fatto le ore piccole visto che sui social cinguetta amore con Billy Costacurta...

Look sportivo, stivaletti, jeans e piumino griffato, la Colombari avanza con passo deciso per le strade del centro attaccata al cellulare. Indossa gli occhiali da vista, ha poco trucco e i capelli scompigliati. Intenta a conversare la ex reginetta di bellezza non si cura dei fotografi e con passo spedito procede per la sua passeggiata lasciando le occhiaie agli obiettivi dei paparazzi. In effetti basta un clic per dimenticare i segni della stanchezza. Eccola su Instagram mostrare le gambe nude e sensuali... al naturale.