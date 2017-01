23 settembre 2014 Martina Colombari: "Nuda per il mio Billy" La ex Miss Italia svela come seduce il marito e come si mantiene in forma di BARBARA SONGIA Tweet google 0 Invia ad un amico

12:17 - Raffinata e affascinante, Martina Colombari resta la regina indiscussa dell'eleganza e della femminilità. Tgcom24 la incontra nello showroom Le Silla a Milano. “Non c'è la pillola della giovinezza e nemmeno diete assurde” dice spiegando la sua forma strepitosa. Ma per Billy non ha segreti, per sedurlo, confessa la ex Miss Italia: “Mi metto tutta nuda”.

Sexy e sorridente indossa un abito di seta al ginocchio e delle decolleté coi tacchi alti. “Il mio look preferito è quello in jeans e tshirt, ma al tacco a spillo non rinuncio”. Fisico perfetto, la ex reginetta di bellezza confida che il segreto per mantenersi così seducente è un mix: “Mangiare sano, condurre una vita regolare, fare un lavoro che piace, avere un marito che ti ama e un figlio che adori”.



Per il marito Billy Costacurta niente mise seducenti: “Non stiamo a guardare troppo i particolari. Mi metto nuda”. E dei progetti in cantiere rivela: “Sarò al cinema con una commedia “Barbara ed io” del regista teatrale Raffaele Esposito, un'opera prima”. Martina veste i panni di una donna picchiata dal marito tra tradimenti e sofferenza, “ma nulla di tragico, è tutta da vedere”.