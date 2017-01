Martina Colombari, la cellulite fa scattare la passione con Billy Costacurta

11:02 - Troppo magra? Con la cellulite? Qualunque difetto le si voglia cercare, Martina Colombari è perfetta in bikini. Parola di Billy Costacurta che non resiste e sul lettino a Costa Rei si scatena con la moglie. Statuaria, fisico scolpito, addominali in vista. Forse anche qualche segno di buccia d'arancia. Ma per Billy, da 18 anni con lei e da 10 suo marito, è davvero irresistibile. Come mostrano le foto di Novella 2000.

La ex Miss Italia piomba addosso a Costacurta, si stende a cavalcioni su di lui e scattano le grandi manovre. Lei in bikini succinto, sedere sodo e rotondo, seno perfetto e spalle da sportiva mostra un'aria decisa e dominante. Lui nascosto dietro gli occhiali da sole sorride sornione e si gode lo spettacolo. Le immagini mostrerebbero anche qualche segno della buccia d'arancia per la ex reginetta d'Italia, accusata più volte dai follower di eccessiva magrezza. Una cellulite più che innocente e che Billy tasta piacevolmente.