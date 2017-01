Martina Colombari, Miss in bikini con un corpo da sirena

12:06 - Che sia bellissima non è certo un segreto. Eppure Martina Colombari, Miss Italia 1991, continua ad ammaliare i suoi follower con scatti da sirenetta in diretta dalla Sardegna. Insieme a lei i suoi uomini, il marito Billy Costacurta e il figlio Achille, che la marcano stretta... Non abbastanza però, perché sui social Martina è davvero esplosiva: fisico perfetto e forme esplosive, i suoi scatti sono davvero bollenti...

"Senza pensieri... Ancora per poco" cinguetta la Colombari mentre posa con un costume intero che le sottolinea le forme. Ma l'ex reginetta di bellezza in vacanza non perde il ritmo e non rinuncia ad allenarsi anche perché, un corpo così, non si mantiene certo da solo... Gli scatti social iniziano all'alba, momento ideale per farsi una bella nuotata, quando ancora la spiaggia è deserta e ci si può concentrare solo sul proprio benessere. Dopo l'allenamento è la volta di uno scatto sexy e c'è da scommetere che dietro l'obiettivo dello smartphone, ad immortalarla in pose da serena, ci sia proprio Costacurta...



Sposati da dieci anni, ma fidanzati da diciassette, i due sono più uniti che mai e a dimostrarlo ci pensano le foto social. Sempre insieme, vicini, sorridenti e pieni di passione. Martina ha di recente confidato di desiderare un secondo figlio... Chissà che in queste vacanze non abbiano provato ad assecondare questa voglia di maternità.