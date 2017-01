Marica Pellegrinelli, prima uscita col pancione

12:17 - Finalmente si vede un bel pancione. Dopo l'annuncio della gravidanza, Marica Pellegrinelli mostra le curve della maternità. Sul red carpet del Cinema Italian Style di Los Angeles, la moglie di Eros Ramazzotti appare raggiante, avvolta in un minidress scintillante che sottolinea il pancione. E' in attesa di un maschietto, dopo la primogenita Raffaela Maria, 3 anni, per il mese di marzo.

Si lascia fotografare (la foto fa il giro di Facebook lanciata da D&G e condivisa da Marica) mettendo in mostra le sue nuove forme arrotondate e accarezzando dolcemente la pancia paillettata alla presentazione del Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. “La famiglia per me viene prima di tutto. E per Eros, in fondo, è lo stesso: resiste un paio di settimane, poi sente il bisogno di vedere la bimba e stare con noi” aveva raccontato la Pellegrinelli al settimanale Grazia. E infatti Marica e la piccola Raffaela Maria si trovano in California per seguire Eros nei suoi impegni discografici. Quella americana è la prima uscita mondana e ufficiale della signora Ramazzotti col pancione.