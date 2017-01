Marica Pellegrinelli a spasso, ecco il pancino sempre più pronunciato

12:58 - Mentre Michelle Hunziker si prepara al sì, con tanto di pancia al quinto mese, s'infittisce il mistero sulla gravidanza di Marica Pellegrinelli. Pizzicata in centro a Milano con la figlia Raffaela Maria, mostra un pancino sempre più pronunciato indossando un vestito attillato. Ad ora la signora Ramazzotti non conferma ufficialmente l'arrivo del bebè, anche se, stando a Novella 2000 è stata proprio lei a diffondere velatamente la notizia.

Bellissima e sorridente la modella non si sottrae ai flash dei paparazzi che cercano l'angolatura perfetta per trovare quell'indizio in più che potrebbe confermare la sua gravidanza. Lei, con un abitino attillato, accetta la sfida e, nonostante sia in una forma smagliante, mette in evidenza una pancia pronunciata. Cammina verso la scuola con piglio sicuro, prende la sua bambina e si allontana con lei mano nella mano. Quasi a far indispettire i fotografi nasconde il ventre con la sua borsa, ma li saluta con simpatia.



Diventata la signora Ramazzotti il 21 giugno di quest'anno, e mamma di Raffaela Maria, di tre anni, Marica sembra essere pronta ad allargare la famiglia. Si vocifera che sia già al quarto mese e che aspetti un maschietto, a differenza della sua “rivale” Michelle che è in attesa di un'altra bambina. Se così fosse, le due signore potrebbero quindi partorire a distanza di poche settimane l'una dall'altra.