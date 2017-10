Maddalena Corvaglia fa valere le sue curve!

E' perfetta con i suoi addominali scolpiti, il sedere sodo, le gambe affusolate e le spalle dritte. Per Maddalena Corvaglia è tutto frutto del costante allenamento. La showgirl non rinuncia alla sua buona dose di attrezzi quotidiani nella palestra di Los Angeles (al fianco della migliore amica Elisabetta Canalis ), postando scatti infuocati mentre fa gli esercizi.

Prima un po' di potenziamento, poi qualche squat per l'ex velina bionda con un top e leggings super hot. Con una clip mostra come lavorano i suoi muscoli sotto il sole della California e fa impazzire i follower italiani che la amano e la seguono dai tempi dei celebri stacchetti sul bancone di Striscia.



Ma lontano dalla palestra, Maddy non rinuncia ai tacchi vertiginosi e alle mise super sexy che evidenziano quelle curve a dir poco perfette. "Che meraviglia super stacco di coscia", "Sei magnifica", "Sensuale", le scrivono su Instagram. Tante lusinghe per la Corvaglia che da poco meno di un anno è tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Stef Burns con cui ha avuto una figlia, Jamie Carlyn.