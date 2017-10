Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia in festa, ecco i baby-birthday in America

Sono passati vent'anni da quando si sono conosciute sul bancone di Striscia, ma ancora Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia trovano l'occasione giusta per condividere insieme i momenti importanti della loro vita. Le due ex veline, che vivono a Los Angeles, dove hanno aperto insieme un centro fitness, hanno festeggiato i rispettivi compleanni delle figlie: Skyler Eva, 2 anni, e Jamie Carlyn, 6.

Il compleanno delle loro bimbe cade a un giorno di distanza, ma entrambe organizzano palloncini, truccabimbi e torta con le amiche per festeggiare le due ricorrenze. Prima la volta di Syler Eva, festeggiata con qualche giorno di ritardo per gli impegni di lavoro di mamma Elisabetta. Il giorno successo la festa di jamie, anche lei qualche giorno dopo la data della nascita.



“Jamie's birthday party!” cinguetta la Corvaglia postando la foto insieme alla Canalis, entrambe truccate e felici. “friends, tigrettacompie2anni” era invece la didascalia dell'immagine scelta da Elisabetta, in cui compare abbracciata a Maddy. La vita delle due ex veline in America scorre ancora in parallelo...