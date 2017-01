Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, ex veline in California: chi è la più sexy?

Legatissime sin dai tempi del tg satirico Striscia la notizia, Maddy e Eli non si sono mai perse di vista, anche quando le vicende personali le hanno portate in direzioni completamente differenti. E adesso rieccole insieme in California, mamme super sexy e felici di due splendide bambine e mogli altrettanto soddisfatte dei loro mariti americani. In comune hanno la California, dove entrambe vivono ormai da qualche anno. La Corvaglia, sposata con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, si divide tra l'Italia e San Francisco, mentre la Canalis, moglie di Brian Perri, vive a Los Angeles. Appena possono le due ex veline si incontrano, due bombe sexy da mozzare il fiato, oggi come ieri.