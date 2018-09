Lorena Bianchetti a 44 anni è in dolce attesa

Una gravidanza inaspettata, ma molto desiderata. Lorena Bianchetti, 44 anni, è in dolce attesa. Lo rivela in esclusiva al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 19 settembre. "Aspetto una bambina. Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito)" ha detto la conduttrice tv.