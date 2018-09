Costanza Caracciolo incinta cerca casa a Milano

A novembre partorirà la sua bambina, ma intanto Costanza Caracciolo si porta avanti e pensa a una casa più grande. La ex velina in dolce attesa del compagno Christian Vieri gira per Milano a caccia di un nuovo appartamento che possa ospitare la sua famiglia. In canotta e pantaloni neri, sneakers ai piedi, Costanza ha incontrato alcuni immobiliaristi in zona Largo La Foppa...