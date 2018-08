Rocio Munoz Morales: "Aspetto il secondo figlio da Raoul Bova"

Dal 2013 Rocío è legata a Raoul Bova. “Quando sono arrivata nessuno sapeva chi fossi, mi conoscevano solo per la mia storia personale e per tutto quello che era accaduto intorno. Ma dico sempre che il tempo è saggio, e sono rimasta fedele a me stessa: la Rocìo che è arrivata 5 anni fa è la stessa di ora, è la stessa che andava a scuola dalle suore. Mi è dispiaciuto che si parlasse di me senza conoscermi come persona e senza sapere quali fossero le mie capacità, questo sì, però mi sono sentita più amata che giudicata, il mio bilancio è molto più positivo, e infatti sono qui”.



Di Raoul Bova dice: “Lui è la più bella anima che abbia conosciuto, posso dire che i miei sentimenti crescono sempre di più e anche a me colpisce questa cosa: dopo un po' ti dicono che la passione dell'inizio non c'è più, non ci sono più le farfalle nello stomaco, invece per me crescono ed è una cosa che mi emoziona, me lo sento sulla pelle. Sai quando senti di aver trovato quel pezzo perfetto che incastra benissimo con te? Per me è così”. L'attrice parla, infine, di matrimonio. “A oggi non ci penso, ma mi sento già sposata nell'anima. Poi mai dire mai, ma i miei pensieri e le mie energie sono concentrate sul bellissimo momento che stiamo vivendo. Penso ogni minuto al bambino che porto con me, e sono felice”.