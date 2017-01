Lola Ponce, selfie hot in cucina

Materna e sensuale. Con un selfie in cucina, Lola Ponce mette a nudo la sua femminilità: sguardo intrigante, mano tra i capelli e primo piano su un seno naturale e florido. Madre da poco più di due mesi di Regina, sua secondogenita, la cantante è tornata in tempi record in splendida forma fisica e più sexy di prima.

Bellissima, anche senza un filo di trucco augura di primo mattino una buona giornata ai follower con un'immagine che risveglierebbe anche i più assonnati. Nella sua cucina abbozza pose conturbanti mettendo in mostra le forme del suo décolleté, ancora più florido grazie alla recente gravidanza. Dopo Erin, nata l'anno scorso, il 16 agosto di quest'anno Lola è diventata mamma di Regina. Con le curve al posto giusto, la cantante non evidenzia alcun segno di cedimento. Anzi, è splendida e raggiante più che mai. Ginnastica in palestra, corse sul lungomare di Miami e tanto amore per il compagno Aaron Diaz e le sue bimbe sono gli ingredienti vincenti per una vita al limite della perfezione.