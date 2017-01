Lola Ponce, pancione nudo

12:08 - Bella, bellissima e incinta. Lola Ponce mostra il pancione mentre posa quasi senza veli, con addosso solo gli shorts di jeans sbottonati e una mano a coprire il seno abbondante. Uno scatto firmato Karel Losenicky che la cantante argentina ha deciso di condividere sui social, per la gioia di tutti i suoi fan.

Una gravidanza, la seconda, fortemente voluta come ha confidato la stessa Ponce al settimanale Caras:"Non vedo l’ora di crescere due figli contemporaneamente. Questa gravidanza è stata cercata, sognata, desiderata. E il sogno, finalmente, si avvera". Un corpo bellissimo, statuario, nonostante le forme da mamma. Lola, infatti, continua a mantenersi in forma facendo ginnastica e pilates, come dimostrano i suoi scatti social. Tenuta sportiva e canotte strette a proteggere la pancia che cresce, la Ponce non in gravidanza non rinunciato a nulla, anzi...



Per festeggiare la sua nuova avventura, la cantante argentina ha scritto un libro così da condividere con i suoi fan le sue emozioni e le sue sensazioni. Un racconto personale che descrive "passo dopo passo i cambiamenti che ho vissuto nel corpo e nell'anima, le sensazioni e le vibrazioni". Nel mentre continua anche a godersi la vita con il suo Aaron e la piccola Erin, sfoggiando uno dei bikini più sensuali di tutta Miami. Non mancano nemmeno gli impegni lavorativi: tra shooting, teatro e musica Lola non si ferma mai.