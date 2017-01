21 giugno 2014 Estate 2014: ecco i pancioni nudi che si abbronzano al sole Le mamme vip in dolce attesa sono tante e così, da Lola Ponce a Stacy Keibler tutte sfoggiano le loro nuove forme... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:27 - Esce dall'acqua come una sirenetta Lola Ponce, con un bikini nero striminzito e il pancione, abbronzato, in primo piano. Ma non è l'unica mamma a godersi il solleone in "dolce compagnia". Anche Stacy Keibler si rilassa in spiaggia, in costume, pronta per la sua prima "baby moon". Distesa sul lettino, coperta da un capello di paglia, l'ex di George Clooney sembra pronta a vivere alla grande questa nuova esperienza.

Pancione al sole anche per l'ex gieffina Vanessa Ravizza che si crogiola al sole mangiando un gelato. Affaticata dalla calura estiva non rinuncia al bagno sulla riviera romagnola in compagnia del calciatore Manuel Sarao, che scatta selfie ricordo insieme a lei. Micol Olivieri prova ad abbronzarsi in giardino. Niente mare per la piccola Alice de "I Cesaroni" che non rinuncia però al primo bikini di stagione... E così, pancino tondo ben in vista, regala ai fan un'istantanee davvero dolcissima.



Famosa per le sue forme prorompenti Maria Mazza, alias la dottoressa di "Avanti un altro", mostra la pancia mentre si lascia baciare dal marito Ciro Pennella. Abbronzata e sensuale, la futura mamma riesce a regalare scatti da capogiro anche ora che è in dolce attesa...