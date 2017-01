Lola Ponce è di nuovo mamma

13:17 - "Regina Diaz Ponce ya esta con nosotros iluminando la Vida y el Amor... - Regina Diaz Ponce è con noi e illumina la vita e l'amore" così la cantante Lola Ponce ha annunciato la nascita della sua secondogenita. Dopo Erin, nata appena un anno fa, ecco un'altro fiocco rosa ad ingrandire la famiglia composta insieme al compagno, il modello Aaron Diaz.

Gravidanza molto social quella della Ponce che su Instagram ha condiviso tutti i suoi momenti più intimi. Dagli scatti molto sexy con pancione in vista - da sola o in coppia con Aaron - fino all'ultimo video, quello che li ritrae insieme mentre vanno in ospedale. Nessuna paura di esagerare, dunque, solo tanta voglia di rendere partecipi tutti i suoi ammiratori.



In fondo, qualche tempo fa, la cantante aveva detto: "La gravidanza è il momento più bello che possa vivere una donna: se la prendi con ottimismo, felicità e amore, può renderti più bella che mai. Io consiglio sempre di amare corpo e anima: mangiate sano, fate attività fisica, arricchite di emozioni e sentimenti belli ogni giorno". Detto... fatto. La piccolina di casa è arrivate e c'è da scommettere che anche lei, come la sorellina Erin, avrà un account Instgram tutto per sé.