Lola Ponce con il "pancino" nudo

11:32 - Partorirà in estate, ma il suo fisico è sempre perfetto con una pancetta appena accennata e un seno incontenibilmente bello. Lola Ponce, in attesa del suo secondo figlio dopo la nascita di Erin, posta su Instagram un'immagine in bikini mozzafiato e i follower cantano di gioia.

A febbraio la cantante, compagna di Aaron Diaz, aveva confidato di essere di nuovo in dolce attesa. Era al settimo cielo per il secondo figlio in arrivo ed entusiasta di crescerli contemporaneamente, visto che è rimasta incinta pochi mesi dopo l'arrivo della primogenita. Da allora sui social è stato un susseguirsi di immagini tenere di famiglia o sexy della bella Lola. Fino a questo scatto materno in bikini con un po' di pancetta e un seno da capogiro.