Lo zio di Kate Middleton fa pipì sui muri di Londra

Che imbarazzo povera Kate! Lo zio della Middleton è stato fotografato mentre in evidente stato di ebbrezza faceva pipì sui muri per strada nel centro di Londra. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì, mostra le immagini, che Tgcom24 vi anticipa, dello scandalo che ha fatto infuriare non solo la regina.

Nelle immagini, pubblicate in esclusiva per l'Italia dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, si vede Gary Goldsmith, fratello di mamma Carole, che fa la pipì per strada, ruzzola per terra mentre tenta di abbracciare un amico e consuma “cibo spazzatura” per cercare di riprendersi. Pare che Gary sia lo zio scapestrato, la pecora nera della famiglia. E' milionario come i Middleton, ma pare non sia capace di stare lontano dai guai: due mesi fa era stato al centro dell'attenzione perché accusato di aver colpito con un pugno la sua quarta moglie, Julie-Ann. C'è da immaginare che Kate non sia allegra: finora era lei la preferita di Elisabetta II, ma l'ascesa di Meghan Markle e gli scandali potrebbero farle perdere terreno.