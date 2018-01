Gli "smorfiosi" Meghan e Harry fanno infuriare i cognati

Bella, interessante, elegante, trendy. Meghan Markle conquista non solo i sudditi. Occhi puntati sul suo look sempre avvincente, sui suoi sorrisi sempre disarmanti, sulle sue smorfie che spiazzano e guadagnano la simpatia di tutti. L'attenzione mediatica – come durante l'uscita pubblica a Cardiff - sulla coppia Harry-Meghan è talmente alta da far infuriare i “cognati” William e Kate.

Il primogenito di Carlo e Diana pare sperasse in una maggiore attenzione dei mass media sugli ultimi eventi pubblici che lo hanno visto insieme alla moglie Kate Middleton, incinta del terzo figlio, far visita in un ospedale pediatrico. Gli obiettivi, invece, hanno seguito con altrettanta curiosità il fratello Harry che insieme alla Markle ha iniziato una sorta di tour per il regno in vista del Royal Wedding, previsto per il 19 maggio. Al castello di Cardiff, in Galles, Meghan e Harry hanno ottenuto grande consenso. Il look della futura moglie di Harry ha ricevuto l'approvazione della maggior parte dei critici. L'attrice americana ha osato indossare un total black a un evento pubblico e prima di lei lo aveva fatto solo Lady D. L'outfit sempre azzeccato insieme a una buona dose di simpatia, tra smorfie e atteggiamenti spontanei e cordiali, destano molta curiosità tra il pubblico. La Markle riuscirà a superare Kate in popolarità?