Kate Middleton in tuta da ginnastica gioca con i bambini

Dolce e gentile, la moglie di William d'Inghilterra ha giocato con i bambini. Si è accucciata per ascoltare le loro parole, ha regalato sorrisi, si è intrattenuta non risparmiando attenzioni e affabilità, come conviene a una brava principessa, ruolo che Kate riveste alla perfezione. Tuta da ginnastica e sneakers ai piedi, la Middleton sa passare dal look sportivo a quello elegante, da quello formale a quello più easy con disinvoltura riuscendo sempre ad essere apprezzata non solo dai sudditi.



Qualche giorno fa un'uscita pubblica al fianco del marito William, a Coventry, che nel 2021 sarà città britannica della cultura. Per l'occasione la Middleton ha riciclato un cappottino fucsia (usato poco prima della nascita della secondogenita Charlotte) e i fan hanno subito pensato che possa essere in attesa di una femminuccia. Tanto che i bookmaker hanno subito scommesso che non solo sarà una bambina ma si chiamerà Alice come la contessa di Athlone, l’ultima nipote della regina Vittoria. C'è chi invece pensa che la duchessa sia incinta di due gemelli, che dovrebbero nascere in aprile. Il 19 maggio invece ci saranno le tanto attese nozze del principe Harry con Meghan Markle.