Linda Morselli, guarda le curve più belle per Alonso

Corre nella vita e corre soprattutto in amore. Dopo Valentino Rossi, Linda Morselli ha trovato la felicità tra le braccia di Fernando Alonso. E con il pilota spagnolo la bellissima modella e web influencer Linda Morselli va a tutta birra. Fisico perfetto, aria intrigante e sex appeal da vendere la Morselli calca le passerelle in bikini mostrando curve mozzafiato, sui cui può sbandare solo Alonso.

La fidanzata italiana del pilota McLaren conquista non solo il paddock, ma quando sfila in passerella lascia senza fiato. Alla Fashion Week dei costumi da bagno a Gran Canaria ha sfoderato topless e lati B da incorniciare. Ma sui social ha postato un tenerissimo commento per il suo fidanzato: “Non trovo le parole per spiegare quanto sono orgogliosa si te. Complimenti campione”.