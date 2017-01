Laura Torrisi aveva un amante, ecco le prove

A rivelare la love story, nata un anno e mezzo fa in un villaggio in Madagascar è lui, Alessio Occhiocupo, direttore della struttura in cui la Torrisi stava trascorrendo le vacanze con alcune amiche. Cosa ci sia dietro a questa improvvisa confessione, se vendetta o semplice opportunismo, non si sa. Quel che è certo è che Alessio ha deciso di parlare, di raccontare la sua verità e di far pubblicare gli scatti, che lo ritraggono insieme a lei, in un anno d'amore che lui definisce "magico". Solo adesso però, che la loro storia è ormai finita. Prove inconfutabili che non avrebbero bisogno nemmeno di spiegazioni. Baci, sguardi innamorati, sorrisi complici.



La Torrisi di questi selfie è ben diversa da quella che conosciamo nei tanti scatti social in cui l'abbiamo vista, sempre sola e meditativa o insieme alla figlia Martina, avuta quattro anni fa da Pieraccioni. Un'altra Laura. Con una doppia vita. "Non voglio entrare nel merito del loro rapporto", racconta Occhiocupo a Chi, "ma di sicuro quando ho conosciuto Laura non stava insieme a Pieraccioni". Altro che coppia perfetta, come i due lasciavano intendere di essere. La "moglie bellissima" viveva una vita parallela e insospettabile. "Laura mi diceva che avrebbe annunciato la fine della sua storia con Pieraccioni ma non l'ha mai fatto".



E piano piano le cose sono andate peggiorando. "Alla fine Laura mi ha detto che c'erano equilibri e interessi del suo mondo, che io non potevo capire...". E durante un viaggio in Portogallo, che avrebbe dovuto ricreare la magia del loro amore, la love story è finita. Adesso restano queste foto, resta questa verità inconfutabile, quella di Alessio Occhiocupo. Per il resto bisognerà attendere le prime reazioni. Quelle della Torrisi e quelle di Pieraccioni.