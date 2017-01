Laura Torrisi, una vacanza molto sexy... ma senza Leonardo Pieraccioni

10:22 - Chi scruta all'orizzonte la splendida Laura Torrisi? Bellissima, incorniciata in una scenografia romantica ed estiva sulla spiaggia di Biarritz, in Francia, e stretta in un bikini giallo incontenibile, l'attrice guarda lontano, ma vicino a lei non c'è il compagno Leonardo Pieraccioni. Scatti sensuali, ma mai volgari che mostrano tutta la bellezza mediterranea di Laura in vacanza... da sola.

L'album delle vacanze al mare della Torrisi è molto sensuale con scatti in bikini sulla spiaggia deserta. Un corpo perfetto che campeggia in una location degna di un servizio fotografico, cinguettii intensi e profondi. “Amare come le onde del mare... dolcemente e furiosamente” scrive e ancora: “La più grande prova di coraggio è sopportare la sconfitta senza mai perdere il cuore”. Chissà a cosa si riferisce l'attrice e chissà perché da tempo Leonardo Pieraccioni non si vede più al suo fianco. Anche al battesimo del figlio di Carlo Conti, di cui il regista fiorentino era il padrino, Laura non era con lui. I due da parecchi mesi non si fanno più fotografare insieme e le voci di una crisi di coppia si fanno via via più insistenti.



Ora la vacanza della Torrisi. Sola. Sola come spesso appare nei suoi cinguettii e nelle sue foto social. Con lei la figlia, avuta dal regista, e il cagnolino. Niente eventi mondani, niente feste, niente party. Fuori dal set che l'ha vista impegnata in questo periodo per la registrazione delle puntate de Il rispetto e l'orgoglio, Laura conduce una vita tranquilla, lontana dai riflettori. Gli unici flash che riescono a raggiungerla ovunque sono i suoi, quelli che poi lei stessa posta per i follower.