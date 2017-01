Laura Torrisi, che selfie super sexy

11:18 - Seno e lato B esplosivi. In un paio di selfie mozzafiato Laura Torrisi offre il meglio di sé. La bellissima attrice in jeans, t-shirt bianca e giubbotto di pelle nera nasconde gli occhi dietro ad occhialoni da sole, "Difacciasonodistrutta" cinguetta, ma mette ben in mostra il resto... ed è uno spettacolo da non perdere.

Sembra che la sexy Torrisi stia facendo proprio di tutto per attirare l'attenzione social dei fan ma forse anche quella del suo compagno Leonardo Pieraccioni, con il quale è sempre più raro vederla. Eppure di crisi non si parla, anche se si mormora. I due l'hanno smentita qualche mese fa, mostrandosi insieme, mentre facevano la spesa con una normalissima coppia di sposi.



Il matrimonio però non è proprio in vista... Lei allora si arrangia da sola e posta un vero e proprio diario fotografico della sua "singletudine", puntando tutto sulle sue curve. Chissà che Leo non si accorga nuovamente di lei e si decida a chiederle la mano!