Laura Torrisi, mille pensieri intriganti

09:18 - “Davanti a una stella cadente tutti si ricordano di avere un desiderio...” cinguetta e posta la foto della luna e del mare di notte. Ma quale sarà il desiderio di Laura Torrisi? Frasi sibilline e immagini che tolgono il fiato per la bella attrice che compare sul suo profilo social in mille sfumature diverse. Intrigante, misteriosa, pensierosa e sensuale, Laura regala i panorami del suo fisico in bikini, scatti paradisiaci per i follower.

Dalle immagini casalinghe con la piccola Martina, la bimba avuta dal compagno Leonardo Pieraccioni, alle foto in mezzo alla natura mentre dipinge quadri in sterminati campi fioriti o mentre si arrampica sexy in bikini sulle piante di fico o ancora sguardi nel mare e chiome sciolte al vento. Scatti poetici e ben studiati con citazioni ambigue che vogliono dire tutto e niente. Parlerà di sé e della sua vita oppure no? Chi lo sa, resta l'alone di mistero e il sex appeal che cresce ad uno cinguettio...