Laura Cremaschi, con quel lato B manda tutti i fan... nel pallone

La bionda bergamasca, 28 anni e fidanzata di Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli, ha una vera passione per il calcio e... per gli scatti bollenti. Il suo profilo social è un album ad altissimo tasso erotico con due punti di forza il fondoschiena che pare una scultura e un décolleté di tutto rispetto. Laura li valorizza entrambi con pose ad hoc, che ne mettano in risalto la seducente perfezione. Eletta il lato B più bello dell'estate 2014, Miss Cremaschi candida il suo sedere anche per la stagione invernale e le probabilità di vittoria sono moltissime.