Lapo Elkann, ritorno di fiamma con la cugina?

La cugina di secondo grado dal sangue blu e dal fisico perfetto da modella non ha mai perso i contatti con il rampollo di casa Agnelli. Sui social un sottile filo li fa intravedere vicini: dal messaggio d'auguri che Bianca ha scritto per Elkann “Non so cosa farei senza di te. I love you” alla foto che lo ritrae a cena con lei a quella che lei ha scattato qualche sera fa nel locale di Lapo, in occasione dell'inaugurazione.



La Brandolini vive a Parigi e, appena può, Lapo la va a trovare e, quando lei sbarca a Milano, è lui ad accompagnarla in giro per la metropoli. Secondo il settimanale Chi gli incontri negli ultimi tempi sono diventati più assidui, tanto che si scommette su un ritorno di fiamma...