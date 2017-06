Lapo Elkann in costume più fisicato che mai

Vacanze in Liguria per Lapo Elkann più in forma che mai. Il settimanale "Chi" pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 7 giugno, le immagini dell'imprenditore sugli scogli con una tintarella invidiabile. Asciutto e muscoloso sfoggia un costume da bagno da surfista a disegni optical da lui stesso disegnato.