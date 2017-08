Laetitia Casta, guarda che famiglia allargata al mare

A poco più di un mese dalle nozze, Laetitia Casta e Louis Garrel si concedono una vacanza in famiglia con i bambini di lei, Athena e Orlando avuti da Stefano Accorsi, Sahteene, avuto da Stephane Sednaoui, e di lui, Celine, che il divo francese ha adottato insieme alla sua ex Valeria Bruni Tedeschi. Una perfetta famiglia allargata in Corsica. E il fisico di Laetitia in costume è sempre al top, come mostrano le foto del settimanale Chi.